Ankaf'dan ihtiyaç sahiplerine destek

ANKAF Genel Başkanı Sadullah Alagöz, yaptığı açıklamada, "ANKAF Anadolu Kalkınma ve Proje Geliştirme Federasyonu yönetim kurulu olarak bizde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu, 'Biz bize yeteriz Türkiyem' seferberliğine verdiğimiz desteğin dışında neler yapabiliriz diyerek düşündük ve yardım kolileri hazırlayıp kapı kapı dağıtmaya karar verdik. Her kapıda ayrı bir mutluluk ayrı bir umut gördük böylesine güzel bir yardım organizasyonuna destek olan ANKAF yönetim kuruluma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.