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Trabzon’un Ortahisar ilçesinde 3 site karantina altına alındı

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde 3 bloklu bir site Korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Trabzon’un Ortahisar ilçesi Çatak mevkiinde bulunan 3 bloklu bir site Korana virüs salgını tedbirleri kapsamında bugün öğle saatlerinde karantina altına alındı.

İl merkezindeki ilk karantina uygulamasının yapıldığı sitenin giriş ve çıkışlarına polis ekipleri tarafından şerit çekilirken, görevli polis ekipleri siteye giriş ve çıkışları önlemek için site girişinde görev yapmaya başladı.
Öte yandan sitede yaşanan Korana virüs vakaları nedeniyle bu kararın alındığı öğrenildi.

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