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Vali Ali Yerlikaya telefonla o paylaşımın hedefindeki aileyi aradı

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Nail N.'nin tepki çeken paylaşımında bulunduğu kadını telefonla arayarak destek verdi.

İstanbul Aile Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Nail N., sosyal medyada bir vatandaşa hakaret ettiği gerekçesiyle görevinden alındı. İstanbul Valiliği,  Nail N.'nin paylaşımına sert tepki gösterdi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da telefonla aileyi arayarak destek verdi.

Yerlikaya yaptığı sosyal medyadan yaptığı açıklamada ise , "Bayrağımızın altında yaşayan herkes kardeşimiz... Bu ülkenin eşit ve onurlu vatandaşı...  Hiç kimsenin duygularımızı incitmesine, zedelemesine, ayrımcılık yapmasına izin vermeyeceğiz" ifadesini kullandı.

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