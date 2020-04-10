DÜNYA

Afrin Bülbül'e Türk bayrağı işlendi

Bülbül'de bulunan terörist başı Öcalan'ın resminin yok edilmesinin ardından, aynı yere Türk bayrağı yapıldı.

Türkiye'nin sınırında terör koridoru oluşturulmasına karşı yürüttüğü harekatlar kapsamında Suriye'nin kuzeyi, teröristlerden arındırıldı.

Suriye'nin Halep şehrine bağlı Afrin Bülbül'de terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın resminin olduğu yer de Zeytin Dalı Harekatı'nda Türk uçakları ile vurularak yokedilmişti.

TÜRK BAYRAĞI YAPILDI
Afrin'de görev yapan askerlerimiz, Bülbül'de terör örgütü elebaşı Öcalan'ın resminin olduğu yere 600 metrekarelik Türk bayrağı yaptı.

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