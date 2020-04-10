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Zuhal Topal'ın FOX'taki programına tepki yağdı! Bartın'da oturan gelin ne iş

Zuhal Topal ile Sofrada programı sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak FOX ekranlarında olmaya devam ediyor. Bu haftaki programda gelinlerden birinin Bartın'dan İstanbul'a yarışmaya geldiği ortaya çıktı.

TÜRKİYE geneline yayılan koronavirüs salgını sebebiyle dizi çekimleri durdurulurken, Müge Anlı ve Zahide Yetiş başta olmak üzere bir çok ekran ismi programlarına ara verdi. Bu aranın sebebi de koronanın yayılmasını önlemede temel kural olan izolasyon ve sosyal mesafeye uyulmasıydı. Ancak ekranda bu temel kuralı hiçe sayan programlar yollarına devam ediyor. Star TV'de Gerçeğin Peşinde, ATV'de Esra Erol'da ve FOX ekranlarında Zuhal Topal ile sofrada programı yayınlarına ara vermedi. 

Zuhal Topal'ın Sofrada programında yarışmada format gereği her gün bir yarışmacının evine misafirliğe gidiliyordu. Fakat koronavirüs salgınının ardından Zuhal Topal, hafta başında formatı biraz değiştirdiklerini ve tüm yarışmacılar için ortak bir ev hazırladıklarını söyledi. Bu evde gelin yemekleri pişiriyor ve kayınvalideler bu eve konuk olarak geliyor. 

Zuhal Topal'ın yaptığı format değişikliği göstermelik olmanın ötesinde bir anlam taşımıyor. Zira koronavirüsün yayılmasında temel ilke olan sosyal izolasyon sağlanamıyor. Ekrana yansıyan görüntüler de bunun delili. 1 metre mesafe bırakarak kaynanaları oturttuklarını söyleseler de aynı masa etrafında toplanan kayınvalideler yakın temas içindeler. 

Bartın'dan İstanbul'daki yarışmaya geldi
Zuhal Topal'ın yarışması İstanbul'da bir villada çekiliyor. Peki kayınvalideler ve yarışmacı gelinlerin hepsi İstanbul'da mı ikamet ediyor dersiniz. Elbette ki hayır. Bazıları il dışından geliyor. Perşembe günü yayınlanan bölümde yer alan gelin Esra Sağlam, Bartın'da yaşıyor ve programa oradan katılmış. Kayınvalidesi Ümmü Sağlam ise İstanbul'da ikamet ediyor. 

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