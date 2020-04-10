Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan günün 18 kahramanı şehrini ilan etti

Türkiye koronavirüs ile mücadelesini sürdürüyor..Şu ana kadar virüsten 908 kişi hayatını kaybederken vaka sayısı 42 bin 282'ye yükseldi...Virüsün yaylmasını engellemedeki en güçlü mücadele ise evde kal çağrıları oldu...

Bakan Koca'dan günün kahramanları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 il ve 1 ilçenin önemli toplanma alanlarının boş olduğunu gösteren bir video paylaştı. Videonun sonunda alkış sesleriyle beraber "Bu filmin kahramanları günü evde geçirenlerdir. Sağ ol Türkiye" ifadelerine yer verildi.