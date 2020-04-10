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Sunucu Erem Şentürk'ü canlı yayında önce elektrik çarptı sonra ayağı kaydı

TVNET'te sunuculuk yapan Erem Şentürk'ü canlı yayın sırasında önce elektrik çarptı, ardından ayağı kayıp düşmekten son anda kurtuldu.

TVNET’te yayınlanan “Nerede Kalmıştık” adlı programın sunucusu Erem Şentürk Türkiye’deki korona virüsü vakalarını anlatırken canlı yayında önce elektrik çarptı.

Dijital ekrana dokunduğu anda ‘Allah’ diye bağırarak tepki veren Erem Şentürk programa devam ederken bu kez ayağı kaydı.

Düşmekten sonr anda kurtulan Erem Şentürk “Önce elektirk çarptı, şimdi düştüm kafayı gözü yarıyordum. Bugün bu stüdyodan mübarek cuma günü sağ çıkarsam devam edeceğim haberleri sunmaya” dedi.

TVNET Haber Müdürü Serhat İbrahimoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Merak eden seyircilerimiz ve takipçiler için zorunlu açıklama: Erem Şenturk’ün sağlık durumu gayet iyi, düşük voltajlı bir ortamda dinleniyor” derken Şentürk de “İyiyim ben. Evet, sorun yok, iyiyim” diye yanıt yazdı.

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