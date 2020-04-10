MEDYA

Jandarmaya selam verip durduran küçük kız : Kurban oluruz sana

ARTVİN Şavşatta devriye gezen Jandarmayı küçük kız asker selamı ile karşılayınca ortaya güzel görüntüler çıktı. Jandarma Genel Komutanlığı küçük kızın videosunu sana kurban oluruz mesajıyla yayınladı.

Artvin'in Şavşat ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri, kendilerini asker selamı vererek durduran minik kızla sohbet etti.Minik kızla jandarma arasında geçen sohbet, izleyenlerin içini ısıttı...

Sana kurban oluruz biz
Öte yandan Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Sana kurban oluruz biz. Artvin Şavşat’ta devriyemizi görünce selam verip durduran kardeşimiz, seni ve tüm çocuklarımızı çok seviyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 7 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
İmamoğlu'nu ölümle tehdit eden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı
Türkiye'de temsilcilik açmayan sosyal ağ sağlayıcılarının bant genişliği daraltılacak
Kocaeli'de bakkalın veresiye defterinin borçları ödeyip yakan imam kahraman oldu
Milli Eğitim Bakanı Selçuk velilere videolu mesaj gönderdi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu polislerle sonbet etti işi biraz çabuk tutalım
Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Cinel: 5 ile sokağa çıkma yasağı gelebilir
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Seren Serengil ve Özbek çalışanın ifadeleri ortaya çıktı
FOX TV Mucize Doktor yıldızı Hayal Köseoğlu dansıyla gündem oldu!
LGS sözel örnek sorular MEB yayınladı LGS çözümlü örnek sorular
Koronavirüs bulaştırıyor diye korkulmuştu büyü yaptığı ortaya çıktı
Yalova'da polisin 'evde kal' şarkısı gülümsetti
Berber ve kuaförler ne zaman açılacak tarih belli mi?
Afrin Bülbül'e Türk bayrağı işlendi
Polis haftası mesajları 2020 resimli kutlama mesajları