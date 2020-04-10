MAGAZİN

Seren Serengil ve Özbek çalışanın ifadeleri ortaya çıktı

Seren Serengil'in yanında çalışan Özbek hizmetlisi Gulnoza Mamatova'yı koronavirüs sebebiyle darp ettiği iddia edilmiş, ortalık karışmıştı. İki tarafta birbirinden şikayet oldu, ifadeler ortaya çıktı.

Geçtiğimiz hafta magazin gündemine bomba gibi düşen haber Seren Serengil ve sevgilisi olduğu iddia edilen Mustafa Tohma'nın Serengil'in yanında çalışan Özbek hizmetlisini dövdüğü oldu. Sosyal medyada hızla yayılan bu haberi okuyanların ağzı açık kaldı. Özbek çalışanın kan donduran iddiaları hakkında Serengil, anında canlı yayında açıklamalar yaptı, Tohma'nın sevgilisi değil arkadaşı olduğunu da söylemeden geçmedi. 

Son olarak ise Özbekistan vatandaşı hizmetlisi tarafından şikayet edilen Seren Serengil ve menajeri Mustafa Tohma, önce emniyette, ardından da savcılıkta ifade verdiler. Şikayet üzerine Beykoz Asayiş Şube ve soruşturmayı yürüten Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade veren Serengil, iddiaları yalanladı. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İmamoğlu'nu ölümle tehdit eden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı
Türkiye'de temsilcilik açmayan sosyal ağ sağlayıcılarının bant genişliği daraltılacak
Kocaeli'de bakkalın veresiye defterinin borçları ödeyip yakan imam kahraman oldu
Milli Eğitim Bakanı Selçuk velilere videolu mesaj gönderdi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu polislerle sonbet etti işi biraz çabuk tutalım
Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Cinel: 5 ile sokağa çıkma yasağı gelebilir
ÖNCEKİ VİDEOLAR
FOX TV Mucize Doktor yıldızı Hayal Köseoğlu dansıyla gündem oldu!
Koronavirüs bulaştırıyor diye korkulmuştu büyü yaptığı ortaya çıktı
LGS sözel örnek sorular MEB yayınladı LGS çözümlü örnek sorular
Yalova'da polisin 'evde kal' şarkısı gülümsetti
Afrin Bülbül'e Türk bayrağı işlendi
Berber ve kuaförler ne zaman açılacak tarih belli mi?
Zuhal Topal'ın FOX'taki programına tepki yağdı! Bartın'da oturan gelin ne iş
Polis haftası mesajları 2020 resimli kutlama mesajları