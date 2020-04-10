Gökhan Çıra eşi Selin Ciğerci'nin doğum günü için evi kırmızı güllerle doldurdu!

Şarkıcılığın yanı sıra kendi adıyla bir kozmetik markası kuran Selin Ciğerci bugün 36. yaşına girdi. Gökhan Çıra ise salgın nedeniyle doğum gününü evde kutlamak zorunda olan eşi Ciğerci için evi kırmızı güllerle doldurdu.

Dubleks evin tamamını kırmızı gül yapraklarıyla dolduran Çıra, bir de özel pasta yaptırdı. Eşinin sürprizini sosyal medya hesabından paylaşan Selin Ciğerci, "Bugün böyle uyanmak varmış çok şımardım mutlu oldum burada paylaşmak istedim iyi ki sizde varsanız DM'lerim nasıl güzel mesajlarla dolu güzel yorumlarınız ile dolu. Allah'ım bu günler geride kalacak bunlar hepsi bir sınav moralimizi bozmayalım mutlu bir şekilde evimizde yaşayalım. Sizi seviyorum teşekkür ederim hemde çok iyi ki hayatımdasınız iyi ki hayatımdasın Gökhan Çıra" dedi.