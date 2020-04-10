60 saniyede bugün (10 Nisan 2020)

İran'da tünel çöktü o anlar saniye saniye kamerada

Suriye'de bir zamanlar terörist başının resminin olduğu yere Şanlı Türk bayrağı yapıldı!

1000 lira yardım parası nereye yatırılacak nereden sorgulanacak?

Ücretsiz maskeler ne zaman ve nasıl alınacak? İstanbul Eczacılar Odası Başkanı açıkladı