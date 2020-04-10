Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağıyla ilgili olarak, "Sokağa çıkma yasağı, pazardan itibaren devam edecek diye telaş söz konusu olmasın. Pazar saat 24.00 itibarıyla bitecektir. Milletimizin telaşı var bunu da normal karşılıyorum ama bu telaşa gerek yok. Yarın fırınlar açık, kendi araçlarıyla ekmek dağıtabilecekler" açıklamasında bulundu.