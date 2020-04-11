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FOX Haber'de skandal başlık: Bin 6 yeni ölüm

FOH Haber, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın verdiği koronavirüs salgını ile ilgili son rakamları çarpıttı. Bakan Koca, yeni vefat sayısının 98 olduğunu belirtmesine ve o sırada günlük tablo da yayınlanmasına rağmen; FOX ekranındaki başlıkta yeni ölüm sayısı 1006 olarak gösterildi.

Fatih Portakal'ın sunduğu FOX Ana Haber bülteninde skandal bir çarpıtmaya imza atıldı. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de salgına ilişkin son verileri açıkladıktan sonra FOX ekranına, "4 bin 747 yeni vaka, bin 6 yeni ölüm" başlığı yansıdı.

Sosyal medyada tepki yağdı

Uzun süre bu şekilde ekranda kalan skandal başlığa sosyal medyadan tepki yağdı.

FOX'un toplam ölüm sayısını yeni ölü gibi göstermesine kimi sosyal medya kullanıcısı, "Hayatımda böyle yalancı bir kanal görmedim" diye tepki gösterdi.

Bazı Twitter kullanıcıları ise skandal başlığa, "FOX yalan ve fitneye devam ediyor" sözleri ile tepki gösterip, yapılanın manipülasyon olduğunu vurguladılar.

Sağlık Bakanı'nın açıkladığı rakamlar ortadayken atılan skandal başlığa ilişkin şu ana kadar Fatih Portakal ya da FOX Haber'den bir özür ya da açıklama gelmiş değil.

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