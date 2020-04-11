Bodrum’da seferberlik ilan edildi

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere 48 saatlik sokağa çıkma yasağının eklenmesi ile birlikte Belediye Başkanı Ahmet Aras, başkan yardımcılarından oluşan kriz masasını toplayarak yol haritasını belirledi. Sabah saatlerinde Başkan Aras başkanlığında tekrar bir araya gelen kriz masası, sokağa çıkamayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılacak yardımlarla ilgili son değerlendirmelerini yaptı. Korona Virüsü (Kovid-19) salgın nedeniyle alınan sokağa çıkma yasağı döneminde ihtiyaç sahibi her vatandaşın yanında olmak için yasağın açıklandığı dakikalardan itibaren kriz masasını toplayarak çalışmalarına başlayan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ihtiyacı olan herkesin yanında olacaklarını belirterek şunları söyledi. Tüm belediye personelini seferber eden Başkan Aras mahalle mahalle erzak ve ekmek dağıttırdı. Kamyonlara yüklenen yardım erzakları ve ekmekler dağıtılırken “Bodrumlulara evde kalın mesajı da” iletildi.