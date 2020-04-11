Küçükçemkece'de hareketli anlar 6 gözaltı

30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağını hiçe sayan Küçükçekmece'deki bir grup, parkta otururken polis tarafından uyarıldı. Uyarılara sinirlenen grup, önce tartıştı sonra polise saldırdı.

Çıkan olaylarda 6 kişi gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. Yaşanan kavgada gözleri moraran şüpheliler, nezarethanede özür dileyerek ağlamaya başladı.