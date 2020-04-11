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Sky News Türkiye övülünce canlı yayını apar topar kesiti

SKY NEWS Arapça kanalı, Dünya Sağlık Örgütü'nün Türkiye’yi övmesi sırasında canlı yayını apar topar kesti.

BAE'de yayın yapan Sky News Arapça kanalı, Dünya Sağlık Örgütü'nün, Türkiye’nin koronavirüsle mücadele kapsamında ülkelere gönderdiği tıbbı malzeme desteği ve dayanışmasını övmesi üzerine apar topar canlı yayını kesti.

Türkiye'yi övünce canlı yayından aldılar

Yayında bir Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilisinin, "Bu salgına hazır Avrupa ülkesi yok. Türkiye yardım teklif etti. Birçok ülkede Türk yardım ekipleri var." şeklindeki açıklaması aktarıldı.

BAE merkezli televizyon, DSÖ yetkilisinin Türkiye'nin tıbbı malzeme desteği ve dayanışmasını övmesi üzerine, canlı yayını apar topar kesti.

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