Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması! İlk defa azaldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Koronavirüs hastalarının tedavi tablosunda yeni gelişme var" deyip sevindiren haberi verdi: "Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız ilk kez azaldı." Sağlık Bakanı Koca, İstanbul, Hacettepe, Cerrahpaşa, Ankara, Gazi ve İnönü üniversitelerinin rektör, dekan ve başhekimleriyle video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Koca, o görüşmenin ardından gece yarısı yaptığı Twitter paylaşımında, "Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız İLK KEZ azaldı. 6 üniversitemizden bilim insanlarımız aynı kanıda: Bu izlenen tedaviyle, tedbirlerin sonucudur. Tedbirlerle alacağımız sonuç nettir." ifadelerini kullandı.