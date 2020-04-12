POLİTİKA

Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması! İlk defa azaldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirü salgınıyla ilgili yaptığı son dakika açıklamasında "Koronavirüs hastalarının tedavi tablosunda yeni gelişme var. Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız ilk kez azaldı." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Koronavirüs hastalarının tedavi tablosunda yeni gelişme var" deyip sevindiren haberi verdi: "Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız ilk kez azaldı." Sağlık Bakanı Koca, İstanbul, Hacettepe, Cerrahpaşa, Ankara, Gazi ve İnönü üniversitelerinin rektör, dekan ve başhekimleriyle video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Koca, o görüşmenin ardından gece yarısı yaptığı Twitter paylaşımında, "Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız İLK KEZ azaldı. 6 üniversitemizden bilim insanlarımız aynı kanıda: Bu izlenen tedaviyle, tedbirlerin sonucudur. Tedbirlerle alacağımız sonuç nettir." ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Polisten koronavirüs uyarısı! Çıplak gezebilirsiniz ama maskesiz gezemezsiniz
Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika açıklaması! İlk defa azaldı
İtalya'da Kovid-19'dan bir günde 619 kişi ölmesiyle sayı 19 bin 468'e yükseldi
Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi
ABD koronadan dünyada en çok kişinin öldüğü ülke oldu
Türkiye günlük koronavirüs vaka sayısında dünyada 3. sıraya yükseldi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Beyoğlu'nda polislere ateş açıldı
60 saniyede bugün (11 Nisan 2020)
AB'den Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da yaşayanları askere çağırmasına tepki
Mardin'de Suriye'den sızmaya çalışan teröristlere operasyon
İstanbul'un tarihi yerleri sessizliğe büründü
Patatesli mücver nasıl yapılır doyurucu bir tat!
Emine Erdoğan’dan ‘Elbet bir gün buluşacağız’ şarkısıyla ‘Evde kal’ mesajı
Fahriye Evcen'in karantina paylaşımı olay oldu iki yerden birden paylaştı