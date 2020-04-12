60 saniyede bugün (11 Nisan 2020)

Polisten koronavirüs uyarısı! Çıplak gezebilirsiniz ama maskesiz gezemezsiniz

Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika açıklaması! İlk defa azaldı

İtalya'da Kovid-19'dan bir günde 619 kişi ölmesiyle sayı 19 bin 468'e yükseldi

ABD koronadan dünyada en çok kişinin öldüğü ülke oldu