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Beyoğlu'nda polislere ateş açıldı

İstanbul'un Beyoğlu İlçesi'ndeki Piyalepaşa Bulvarı'nda görevli polis memurlarına silahlı saldırı gerçekleştirildi. İki polis memurunun yaralandığı olayda saldırgan da yaralı olarak yakalandı.

Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'ndaki bir benziliğin önünde yol kontrolü yapan polis ekiplerine ateş açıldı. Polis ekiplerinin anında karşılık verdiği olayda, 2 polis memuru yaralandı.

2 POLİS MEMURU VURULDU
Olay, saat 21.00 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Piyalepaşa Bulvarı üzerinde görevli olan polis ekiplerine kimliği belirsiz kişi yada kişilerce silahla ateş açıldı. Olayda iki polis yaralanırken, ekipler saldırganlara anında karşılık verdi.

SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Polis ekiplerinin karşılık vermesiyle bir saldırgan etkisiz hale getirilerek yakalandı. Yaşanan olay üzerine Piyalepaşa Bulvarı'na özel harekat ekiplerinin aralarında bulunduğu çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler olayın yaşandığı petrol istasyonunun içine şerit çekerek çalışma başlattı.

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