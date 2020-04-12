DÜNYA

Wikileaks'in kurucusu Julian Assang Ekvator Büyükelçiliği'nde saklanırken 2 çocuk yapmış!

Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın, Ekvator Büyükelçiliği'nde saklandığı dönemde sevgilisinden 2 çocuk yapıp büyüttüğü ortaya çıktı... Assange'ın nişanlısı avukat Stella Morris nişanlısı, 2 çocukları olduğunu Covid-19 salgını nedeniyle Assange'ın hayatından endişe ettiğini söyledi.

Amerikan güçlerinin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları delillendiren belgeleri yayımlayan Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın nişanlısı, 2 çocukları olduğu açıkladı ve yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Assange'ın hayatından endişe ettiğini belirtti. Wikileaks, Youtube hesabından Assange'ın 2012'de sığındığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinden çıkarılarak gözaltına alınmasının yıl dönümünde video yayınlandı.

Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın bir nişanlısı olduğu ve ekvator büyükelçiliğinde saklandığı dönemde 2 çocuk yapıp büyüttükleri ortaya çıktı. Assange'ın çocuklarını Wikileaks'ın youtube hesabı ifşa etti. 

Assange'ın nişanlısı olduğunu söyleyen Güney Afrika doğumlu avukat Stella Morris ile yapılan röportajı içeren video, Wikileaks'ın youtube hesabında yayınlandı.

Biri 2 biri bir yaşında iki oğlu var
Videoda Assange'ın oğulları olduğu belirtilen 2 yaşındaki Gabriel ile 1 yaşındaki kardeşi Max'in görüntülerine de yer verildi. 37 yaşındaki Morris, Assange'la ilk kez 2011'de tanıştıklarını ve ilişkilerinin 2015'te başladığını anlattı.

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