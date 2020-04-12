Önümüzdeki hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? İbrahim Kalın açıkladı
İki gün için ilan edilen ve bu gece sona erecek olan sokağa çıkma yasağının önümüzdeki hafta sonu da olup olmayacağı merak konusu oldu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı açıklamada "Olabilir tekrar olabilir. Olayın seyrine göre izlememiz gereken bir konu." açıklamasında bulundu.
30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı bu gece 24.00'da sona eriyor. Yasağın kalkmasıyla birlikte hayatın kısıtlı da olsa normale dönmesi beklenirken, uzmanlar sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda uyarılarını yineliyor. Sokağa çıkma yasağının salgın durumuna göre bundan sonraki hafta sonları için de uygulanıp, uygulanmayacağı ise merak konusu oldu.
Önümüzdeki hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Önümüzdeki hafta sonu da sokağa çıkma yasağının ilan edilmeyeceğiyle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken, Milliyet'te yer alan habere göre, İçişleri Bakanlığı'nın konuyu gündemine aldığı ve yasağın önümüzdeki hafta sonu da uygulanabileceği belirtildi.