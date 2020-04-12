POLİTİKA

Önümüzdeki hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? İbrahim Kalın açıkladı

İki gün için ilan edilen ve bu gece sona erecek olan sokağa çıkma yasağının önümüzdeki hafta sonu da olup olmayacağı merak konusu oldu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı açıklamada "Olabilir tekrar olabilir. Olayın seyrine göre izlememiz gereken bir konu." açıklamasında bulundu.

30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı bu gece 24.00'da sona eriyor. Yasağın kalkmasıyla birlikte hayatın kısıtlı da olsa normale dönmesi beklenirken, uzmanlar sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda uyarılarını yineliyor. Sokağa çıkma yasağının salgın durumuna göre bundan sonraki hafta sonları için de uygulanıp, uygulanmayacağı ise merak konusu oldu.

Önümüzdeki hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Önümüzdeki hafta sonu da sokağa çıkma yasağının ilan edilmeyeceğiyle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken, Milliyet'te yer alan habere göre, İçişleri Bakanlığı'nın konuyu gündemine aldığı ve yasağın önümüzdeki hafta sonu da uygulanabileceği belirtildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Kaç kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti? İçişleri Bakanlığı'ndan son rakam
Bunu yapan erkek resmen yandı Yargıtay affetmedi çok ağır fatura kesti
Sağlıkçıdan ders niteliğinde sözler! Bizi koronavirüs değil o öldürecek
2020 Uluslararası Şampiyonlar Kupası iptal edildi
İsrail ve Ermenistan'dan Türkiye'ye yardım talebi
Önümüzdeki hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Resmi açıklama geldi mi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Çekirge istilasında ikinci dalga geldi 70 yılın en şiddetlisi
Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması! İlk defa azaldı
Ücretsiz izin maaşı ne zaman ödenecek başvuru şartları neler?
Beyoğlu'nda polislere ateş açıldı
60 saniyede bugün (11 Nisan 2020)
Ceylan'ın eşleri kim kaç kere evlendi ilk eşi Erhan Bozkurt halasının oğlu
Mardin'de Suriye'den sızmaya çalışan teröristlere operasyon
Ceylan'ın çocukları kim Ceylan'ın kaç tane çocuğu var?