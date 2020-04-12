Maliye ve Hazine Bakanı Albayrak: 3 ay aylık bin 170 lira maaş desteği verilecek

"Kısa çalışma ödeneğine bugüne kadar 200 binden fazla firma, 2 milyondan fazla çalışan kapsamında başvuruda bulundu. 700 bini onaylandı." diyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımıza 3 ay, aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacak." dedi. Bakan Albayrak, Ekonomik İstikrar Kalkanı uygulamasıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.