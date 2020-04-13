İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun olay yaratan istifası

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cuma gecesi alınan sokağa çıkma yasağı sonrası oluşan görüntülerle ilgili sorumluluğun kendisine ait olduğunu söyleyerek istifa etti. Sosyal medya bu açıklama ile ayağa kalktı. İstifanı kabul etmiyoruz Soylu başlığı TT'de ilk sıraya oturdu. Soylu'nun istifası 2 saat sürdü, Erdoğan istifayı kabul etmedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cuma gecesi alınan iki günlük sokağa çıkma yasağı sonrası oluşan ve tepkilere neden olan görüntülerin sorumluluğun kendisine ait olduğunu söyleyerek saat 22.00'da istifa ettiğini duyurdu. Süleyman Soylu'nun twitter hesabından yaptığı açıklama ile Türkiye ayağa kalktı. Soylu'nun istifası büyük ses getirirken, destek de büyük oldu. Twitterda #istifanikabuletmiyoruzSOYLU başlığı TT listesinde birinci sıraya oturdu.

Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönerken, yaşanan 2 saatlik süreçte çok şeyler oldu. Ankara'da olan Süleyman Soylu, istifasını duyurduktan sonra uçağa atlayıp İstanbul'a geldi. Huber Köşkü'nde kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soylu ile özel bir görüşme yaptı.

Saatler 24.00'ı gösterirken İletişim başkanlığından Erdoğan'ın Süleyman Soylu'nun istifasını kabul etmediğini duyuran açıklamayı yaptı. 2 saatlik süreç sonunda Süleyman Soylu, hem kamuoyundan hem Erdoğan'dan aldığı güvenoyu ile bu süreçten daha güçlü olarak çıktı.

Süleyman Soylu'nun 'özeleştiri' yaparak duyurduğu istifa açıklaması da onun hanesine artı olarak yazıldı. İşte o açıklaması:

"Gayret ve titizlikle yürütülen bir süreçte, tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir.

Başlangıçta kısıtlı saatler de olsa ortaya çıkan görüntüler, mükemmel yönetilen bu süreçle uyuşmadı.

Yaşadığım onca tecrübe, sorumluluk kısmı üzerimizde olan bu olayda, böyle görüntülere yol açmamalıydı.

"Cumhurbaşkanım beni bağışlasın..."

İyi niyetle, hafta sonunda salgını ve bulaşı bir nebze durdurabilmek adına atılan bir adımdı. Hiç bir zaman zarar vermek istemediğimi Aziz Milletimiz, hayatımın sonuna kadar da sadık olacağım Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın...

Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum..

Tüm dostlara, mesai arkadaşlarıma Allahaısmarladık...

Allah Milletimizi korusun..."