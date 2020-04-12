Dünya genelindeki koronavirüs vaka durumu açıklandı

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.Abone ol
İletişim Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 1 milyon 831 bini geçtiği, 113 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 420 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.
Ülkelere göre, saat 21.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:
12 Nisan 2020, saat 21.00 itibarıyla Türkiye ve dünya genelinde yeni tip Koronavirüs ile ilgili mevcut durum:— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) April 12, 2020
Türkiye’de şu ana kadar toplam 376.100 test yapılmış olup, 56.956 Koronavirüs vakası tespit edilmiş, 1.198 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 3.446 hasta iyileşmiştir. pic.twitter.com/jm9SHOI10F