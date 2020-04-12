Kılıçdaroğlu: Ekonomik önlemler yetersiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hükümetin koronavirüsle mücadelesinde alınan ekonomik tedbirlerin yetersiz olduğunu ileri sürdü. Kılıçdaroğlu, devletin günlük yönetildiğini iddia etti.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüsle mücadelede eleştiri zamanı olmadığını söyleyerek Türkiye'nin önüne bakması gerektiğini kaydetti. Kılıçdaroğlu, alınan ekonomik tedbirlerin ise yetersiz olduğunu ileri sürdü.

Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sorularını cevapladı. Yeni tip koronavirüsle mücadelede testlerde gecikildiğini ileri süren Kılıçdaroğlu, test merkezlerinin sayılarının ilk başta tüm büyükşehirleri kapsaması gerektiğini iddia etti.

İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından bazı satır başları;

"Teste çok geç kaldılar. Önce Ankara'da bir merkezde test yaptılar. Bunun çok yaygınlaştırılması lazımdı. Hemen hemen tüm büyük kentlerin tamamında test yapılması lazımdı. KİT bulmakta zorluk çektiler. KİT ihraç ediyoruz dediler, sonra KİT ithal etmeye başladılar. KİT bulmakta zorluk çektiler. Bir kaos ortayı çıktı aslında. Duruma tam hakim olmadılar.

"Bocalama dönemi yaşandı"

Umreye giden vatandaşlarımız vardı. Bunlar başta serbest bırakıldı. Daha sonra ki süreçte gelenler karantina altına alındı. Yani bir bocalama dönemi yaşandı. Şunu ifade etmek gerekiyor. Bu tür eleştirilerin zamanı değil bana göre.

Bilim Kurulu'nun yapısına ilişkin eleştiri

Kurdunuz bir komisyon, gayet güzel. Türk Tabipler Birliği orada yok, Türk Eczacılar Birliği neden yok? Bunlar Bilim Kurulu'nda yoklar. Esnaflarla ilgili ne yapacağız. 1 milyon 753 bin 213 esnafımız var. Evet kapatılması lazım, gayet güzel. Bunların geçimlerini nasıl sağlayacaksınız? Kaçına verildi güvence? 264 bin kişiye verildi. Ekonomik, Sosyal Konsey olsaydı, Türkiye Esnaf Konfederasyon Başkanı orada olsaydı yanlış mı olurdu? Askeri hastaneleri açın diye defalarca söyledim. Hangi gerekçeyle açmıyorlar. Yığılmalar olacak dedik.

Elektrik ve doğalgaz borçları

Elektrik, su ve doğalgaz. Borcu olanlar vardı. Bu süreç içerisinde su kesilir mi? Doğalgaz kesilir mi? Belediyeler suyu satıyorlar. Bütün belediyelerde biz suları açtık. Hakkını yemeyelim, hükümette belediyelerde suların açılmasını istedi. Elektrik ve doğalgaz belediyelerde değil şirketlerin inisiyatifinde.

Ekonomik tedbirler

Hükümet ilk açıkladığı önlemler paketinde de, sonra açıkladığı paketlerde de büyük yetersizlik var. Olayın ciddiyetini yeteri kadar kavramış değiller. Kahveyi kapattınız, biz dedik ki, kirasını ödeyeniz. Orada çalışan işçinin aylıklarını işsizlik sigortası fonundan ödeyin. TOBB'un, Türkiye Esnaf Sanatkarlar Odası, Ziraat Odaları biraraya gelip yöntem bulabilirler. Mesela TOBB Yassıada'ya dünyanın yatırımını yaptı. Kim istedi? Erdoğan istedi diye. Yassıada'ya harcanan milyarlar ne oldu acaba? Ölü yatırım. Merkez Bankası'nın kefen parası ne oldu Allah aşkına! O para bugünler için tutuluyordu. Nereye gitti? Hiç belli değil. Yönetilmeyen bir devlet, günlük yönetilen bir devlet görüyorsunuz. Kovid 19 virüsünde her ülkenin bir stratejisi çıktı."