HABER /  GÜNCEL

Sağlık Bakanlığı yeni koronavirüs vakalarını açıkladı

Sağlık Bakanlığı, 12 Nisan tarihli yeni koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Bugün yapılan yeni testlerle vaka sayısı 4 bin 789 olarak açıklanırken toplam vaka sayısı 56 bin 956'ya yükseldi.

Abone ol

Sağlık Bakanlığı, 12 Nisan tarihli yeni koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Yeni testlerle vaka sayısı 4 bin 789, vefat edenlerin sayısı ise 97 olarak duyuruldu.

Bakan Fahrettin Koca, 12 Nisan tarihli Türkiye'nin koronavirüs tablosunu paylaştı. Twitter'dan yaptığı açıklamada yoğun bakamı geçişte azalma eğilimi olduğunu ve entübe sayısında düşüş olduğuna dikkat çeken Bakan Koca, mücadelenin hastanede değil evde kalarak kazanılacağını söyledi.

İşte Bakan Koca'nın paylaştığı o tweet;

SON DAKİKA HABERLERİ
Ankara'da koronavirüsle mücadele kapsamında yeni kararlar alındı
Duygu Özarslan TT oldu! Nurgül Yeşilçay'dan gönderme
İYİ Parti'de korona şoku! Meral Akşener kötü haberi açıkladı
Koronavirüse yakalanan doktordan umutlandıran sözler! Ramazan Bayramı'yla...
Koronavirüsü durduran ilaç bulundu! ABD'de çalışan Türk doktor Derya Unutmaz duyurdu
Evde cuma namazı kılınır mı Diyanet fetvayı verdi!
ÖNCEKİ HABERLER
İngiltere'de koronavirüs kaynaklı can kaybı 10 bin 612'ye yükseldi
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 20 bine yaklaştı!
Aydın'da polisten 12 yaşına basan çocuğa pastalı doğum günü sürprizi
Futbola doymuyor! Juventus, Buffon ile yeniden imzalıyor
Tüm dünyaya duyurdular! İsrail ajanlarını tutukladık
Askerlik 3 aya düşecek mı 2020 son askerlik haberleri
Yorumlar