Sağlık Bakanlığı yeni koronavirüs vakalarını açıkladı

Sağlık Bakanlığı, 12 Nisan tarihli yeni koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Bugün yapılan yeni testlerle vaka sayısı 4 bin 789 olarak açıklanırken toplam vaka sayısı 56 bin 956'ya yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 12 Nisan tarihli yeni koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Yeni testlerle vaka sayısı 4 bin 789, vefat edenlerin sayısı ise 97 olarak duyuruldu.

Bakan Fahrettin Koca, 12 Nisan tarihli Türkiye'nin koronavirüs tablosunu paylaştı. Twitter'dan yaptığı açıklamada yoğun bakamı geçişte azalma eğilimi olduğunu ve entübe sayısında düşüş olduğuna dikkat çeken Bakan Koca, mücadelenin hastanede değil evde kalarak kazanılacağını söyledi.

İşte Bakan Koca'nın paylaştığı o tweet;