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Akşener'den Soylu'nun istifasının ardından ilk mesaj

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa kararının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den ilk açıklama geldi. Akşener, "Sayın Süleyman Soylu'ya göstermiş olduğu olgun davranış nedeniyle teşekkür ediyorum" dedi.

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Koronavirüsü tedbirleri kapsamında 31 ilde alınan ani sokağa çıkma yasağı kararı, büyük tartışmaları da beraberinde getirmişti. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa ettiğini duyurdu.

"Teşekkür ediyorum"

Soylu’nun istifasının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den de ilk açıklama geldi. Akşener, "Süleyman Soylu istifasının tek başına alınmış bir karar olduğunu düşünmüyorum. Tıpkı Sağlık Bakanının da tek başına karar alamadığı gibi… Erdoğan'ı kurtarmak için Süleyman Soylu'nun istifa etmesini anlayışla karşılıyorum" ifadelerini kullandı.

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