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Cumhurbaşkanı Erdoğan Süleyman Soylu'nun istifası kabul etmedi

Son dakika açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının kabul etmedi. Bakan Soylu'nun görevine devam edeceği belirtildi.

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İletişim Başkanlığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmediğini duyurdu. Açıklamada, “Sayın Bakanımız istifa talebini sayın Cumhurbaşkanımıza sunmuş, Cumhurbaşkanımız bu talebi uygun bulmadığını kendisine ifade etmiştir. İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir, kendisi görevine devam edecektir.” denildi. 

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: 

"15 Temmuz darbe girişiminin hemen arkasından İçişleri Bakanlığı görevine getirilen sayın Süleyman Soylu, bugüne kadar başarılı çalışmalarıyla milletimizin takdirini kazanmıştır. Terör örgütlerinin ülkemizdeki eylem kapasitelerinin önemli ölçüde azaltılmasında Sayın Bakanımızın yürüttüğü kararlı mücadelenin büyük payı vardır. Aynı şekilde deprem gibi doğal afetlerin ardından yapılan çalışmalarda da, İçişleri Bakanımız sürekli sahada olarak güçlü bir koordinasyon gerçekleştirmiştir.

Salgındaki başarılı çalışmaları
Koronavirüs salgının sağlık hizmetleri, gıda tedariki ve kamu güvenliği boyutu da bulunduğu bir gerçektir. İçişleri Bakanımız, bir ayı aşkın süredir yürüttüğü başarılı çalışmalarıyla, bu süreçte ülkemizde kamu güvenliği konusunda hiçbir sıkıntı çekilmemesini temin etmiştir.

Sayın Bakanımız istifa talebini sayın Cumhurbaşkanımıza sunmuş, Cumhurbaşkanımız bu talebi uygun bulmadığını kendisine ifade etmiştir.

Bir makam sahibinin istifasını sunması kendi takdiridir, fakat nihai karar sayın Cumhurbaşkanımıza aittir.

İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir, kendisi görevine devam edecektir.

süleyman soylu açıklaması

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