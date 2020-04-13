Demet Akalın ve Deniz Seki'nin Süleyman Soylu istifasına tepkileri bomba
İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu'nun sosyal medyada TT listesine girerken, başarılı bakana destek yağdı. Şarkıcı Demet Akalın ile Deniz Seki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istifayı kabul etmemesini istedi.
Haftasonu için alınan sokağa çıkma yasağı kararı sonrasında eleştirilerin hedefi haline gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'sorumluluğun kendisine ait olduğunu söyleyerek istifa etti. Süleyman Soylu'nun bu istifası ortalığı ayağa kaldırdı. Sosyal medyanın gündemine oturan istifa sonrasında bir çok kesimden Süleyman Soylu'ya destek mesajları yağmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'istifayı' kabul etmezken Demet Akalın ve Deniz Seki'nin attığı mesajlar çok konuşuldu.
Soylu'nun istifasını öğrendiği anda tepki veren ünlü şarkıcı Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Demet Akalın'ın Erdoğan'dan 'istifayı kabul etmemesini' istedi. Süleyman Soylu'nun deprem sonrasında haftalarca evinden ayrı kalıp Elazığ'da yattığını hatırlatan Demet Akalın, 'umarım istifayı kabul etmezsiniz' dedi. İşte Demet Akalın'ın yazdıkları:
Umarım kabul etmezsiniz!! Adam daha ne yapacaktı
Bu ağır faturayı ltfen siz ödemeyin yalvarırıım!! Biz size güveniyoruz @suleymansoylu