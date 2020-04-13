Demet Akalın ve Deniz Seki'nin Süleyman Soylu istifasına tepkileri bomba

Haftasonu için alınan sokağa çıkma yasağı kararı sonrasında eleştirilerin hedefi haline gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'sorumluluğun kendisine ait olduğunu söyleyerek istifa etti. Süleyman Soylu'nun bu istifası ortalığı ayağa kaldırdı. Sosyal medyanın gündemine oturan istifa sonrasında bir çok kesimden Süleyman Soylu'ya destek mesajları yağmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'istifayı' kabul etmezken Demet Akalın ve Deniz Seki'nin attığı mesajlar çok konuşuldu.