Bahçeli'den Süleyman Soylu için ilk yorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Süleyman Soylu'nun istifasının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmemesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

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MHP lideri Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının Türkiye'nin Covid-19 ile mücadelesini sekteye uğratma riski taşıdığını söyledi. İstifanın kabul edilmemesinin memnuniyet verici olduğunu ifade eden Bahçeli, Soylu'nun Türkiye’nin en hassas döneminde üstlendiği bakanlık görevini başarıyla yerine getirdiğini kaydetti.

Devlet Bahçeli, twitter'dan yaptığı açıklamada Süleyman Soylu'nun istifasını değerlendirdi. Türkiye'nin her alanda çok yoğun ve sıcak bir mücadelenin içerisinde olduğunu belirten Bahçeli, salgın için devlet-millet dayanışmasının en üst seviyede olduğunu kaydetti.

İşte Bahçeli'nin açıklamaları;

"Terörden ekonomiye, bölgesel sorunlardan küresel dayatmalara varıncaya kadar ülkemiz muazzam bir iradeyle duruş göstermektedir. Böylesi kırılgan bir dönemde İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’nun istifa niyeti sürdürülen mücadele ruhunu sekteye uğratma riski taşımaktadır.

Gelişmeler karşısında Sayın Bakanı’nın istifa kararının Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmediği anlaşılmaktadır. Elbette takdir ve tasarruf Sayın Cumhurbaşkanımıza aittir. Milliyetçi Hareket Partisi mezkur istifanın kabul edilmemesinden ziyadesiyle memnundur.

Sayın Süleyman Soylu azimli, inançlı, dirayetli ve mücadeleci kişiliğiyle Türkiye’nin en hassas döneminde üstlendiği bakanlık görevini başarıyla yerine getirmiştir. Bizim temennimiz bu görevine kararlılıkla devamından yanadır."