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İngiltere'de koronavirüs kaynaklı can kaybı 10 bin 612'ye yükseldi

Anadolu Ajansı

İngiltere'de Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 737 artarak 10 bin 612'ye yükseldi.

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İngiltere Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre; ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle can kaybı 9 bin 875'ten 10 bin 612'ye çıktı, vaka sayısı da 5 bin 288 artarak 84 bin 279 oldu.

Son 24 saatte 12 bin 776 kişiye daha test yapıldı, toplam test sayısı tekrarlarla 352 bin 974’e yükseldi.

Ülkede hafta başında süresi dolacak olan kısmi karantinanın uzatılması beklenirken; halkın sokağa çıkılmaması yönündeki uyarıları dikkate almadığı gözlendi. 

Polisler, parklarda güneşlenen İngilizleri uyardı. 

"Avrupa'da en çok etkilenen ülke olabilir"

İngiltere'nin Avrupa'da Kovid-19'dan en çok etkilenen ülke olabileceği belirtildi. Acil Durumlar Bilimsel Danışma Grubu üyesi Jeremy Farrar, BBC'ye yaptığı açıklamada, İngiltere'nin İtalya ve İspanya'yı can kaybı sayısında geçebileceğini söyledi. Ülkede can kayıpları son 7 günde sırasıyla 621, 439, 786, 938, 881, 980 ve 917 olarak kayıtlara geçmişti. 

Hükümet Kovid-19 planında geri adım atmıştı

İlk etapta 'toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması' stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

23 Mart'ta alınan kararlarla halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler kapatılmıştı.

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