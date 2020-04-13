HABER /  POLİTİKA

Erdoğan ile Soylu'nun ne konuştukları ortaya çıktı! İstifa görüşmesi

İçişleri Bakanlığı görevinden istifa ettiğini duyuran Süleyman Soylu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın neler konuştuğu ortaya çıktı.

Abone ol

İçişleri Bakanı Soylu, cuma günü son iki saat kala sokağa çıkma yasağının duyurulması sonrası ortaya çıkan görüntülere ilişkin bedel ödemek adına istifa etmek istediğini dile getirdi.

Erdoğan: İstifaya gerek yok

Süleyman Soylu'nun önceki akşam saatlerinde İçişleri Bakanlığı görevinden istifa ettiğini duyurması gündeme bomba gibi düştü. Cuma günü alınan sokağa çıkma yasağında hatalı olduğunu ifade eden Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirerek istifa etmek istediğini dile getirdi.

Erdoğan istifaya gerek olmadığını söylese de Soylu ısrarcı davrandı.

"Sizin elinizi rahatlatmak için istifa ediyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Gerek yok" deyince Soylu, "Efendim konjonktür onu gerektiriyor. Sizin elinizi rahatlatmak için istifa ediyorum" karşılığını verdi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 800 bini geçti Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Süleyman Soylu açıklaması
Bahçeli'den Süleyman Soylu için ilk yorum
Akşener'den Soylu'nun istifasının ardından ilk mesaj
İngiltere'de koronavirüs kaynaklı can kaybı 10 bin 612'ye yükseldi
İstanbul'da sokağa çıkma yasağı denetimlerinde 8 milyon 406 bin lira ceza kesildi
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 20 bine yaklaştı!
ÖNCEKİ HABERLER
Almanya korona salgınını bıraktı seks işçilerinin durumunu tartışıyor
Duygu Özarslan TT oldu! Nurgül Yeşilçay'dan gönderme
İçişleri'nden sokağa çıkma yasağıyla ilgili açıklama
Dünya genelindeki koronavirüs vaka durumu açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Süleyman Soylu'nun istifasını kabul etti mi?
Ramazan ayı ayın kaçında başlıyor Diyanet 2020
Yorumlar