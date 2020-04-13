Erdoğan ile Soylu'nun ne konuştukları ortaya çıktı! İstifa görüşmesi

İçişleri Bakanlığı görevinden istifa ettiğini duyuran Süleyman Soylu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın neler konuştuğu ortaya çıktı.

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İçişleri Bakanı Soylu, cuma günü son iki saat kala sokağa çıkma yasağının duyurulması sonrası ortaya çıkan görüntülere ilişkin bedel ödemek adına istifa etmek istediğini dile getirdi.

Erdoğan: İstifaya gerek yok

Süleyman Soylu'nun önceki akşam saatlerinde İçişleri Bakanlığı görevinden istifa ettiğini duyurması gündeme bomba gibi düştü. Cuma günü alınan sokağa çıkma yasağında hatalı olduğunu ifade eden Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirerek istifa etmek istediğini dile getirdi.

Erdoğan istifaya gerek olmadığını söylese de Soylu ısrarcı davrandı.

"Sizin elinizi rahatlatmak için istifa ediyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Gerek yok" deyince Soylu, "Efendim konjonktür onu gerektiriyor. Sizin elinizi rahatlatmak için istifa ediyorum" karşılığını verdi.