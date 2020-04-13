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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Süleyman Soylu açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının Cumhurbaşkanlığı'nca kabul edilmemesinin ardından çarpıcı açıklamalar yaptı.

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Kalın, "Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımızın istifası kabul etmemiştir, kendisi görevine devam edecektir. Birlik ve beraberliğimize kimse balta vuramayacaktır" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cuma akşamı gece yarısından 2 saat önce sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle sokaklarda oluşan izdiham görüntülerinin ardından görevinden istifa etme kararı almıştı.

İstifası kabul edilmedi

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu'nun istifasını kabul etmedi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir, kendisi görevine devam edecektir. Sayın Bakanımız istifa talebini Sayın Cumhurbaşkanımıza sunmuş, Cumhurbaşkanımız bu talebi uygun bulmadığını kendisine ifade etmiştir. Bir makam sahibinin istifasını sunması kendi takdiridir, fakat nihai karar Sayın Cumhurbaşkanımıza aittir" denildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nden açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise "Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımızın istifası kabul etmemiştir, kendisi görevine devam edecektir. Birlik ve beraberliğimize kimse balta vuramayacaktır" ifadelerine yer verdi.

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