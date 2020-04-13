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Doğu Perinçek'ten Süleyman Soylu açıklaması: Çok yerinde bir karar

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Soylu'nun görevine devam etmesi ülkemizin güvenliği için çok yerinde bir karardır, aynı gemideyiz" ifadesini kullandı.

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Doğu Perinçek, istifası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmeyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görevine devam etmesinin ülke güvenliği için çok yerinde bir karar olduğunu belirtti.

"Çok yerinde bir karar, aynı gemideyiz"

Perinçek, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun görevine devam etmesi ülkemizin güvenliği için çok yerinde bir karardır. Koronavirüse karşı halk sağlığı için mücadelede ve PKK, FETÖ terörünü bitirmek için aynı gemideyiz. Zafer Türkiye Cumhuriyeti'nin olacaktır.

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