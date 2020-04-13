Hatay'da gizli hayırsever mahallelinin fırın borcunu ödedi

HATAY'ın Antakya ilçesinde gizli hayırsever, mahalle sakinlerinin 2 bin liralık fırın borcunu öde

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İsminin açıklanmasını istemeyen hayırsever, General Şükrü Kanatlı Mahallesi'ndeki fırına giderek mahallelinin borcunun hesaplanmasını istedi.

50 hanenin toplam 2 bin lira borcunu kapatan hayırsever, fırın sahibine 2 bin lira daha ödeme yaparak ihtiyaç sahiplerine ekmek dağıtmasını istedi.

Fırın sahibi Eser Erdoğdu, AA muhabirine, ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.

Tanımadığı birinin fırına geldiğini ve mahalle sakinlerinin borcunu ödediğini dile getiren Erdoğdu, "Allah kendisinden razı olsun, inşallah bunun gibi insanlar çoğalır. Allah hayırlarını kabul etsin." dedi.

Erdoğdu, borçlarının silindiğini duyan mahalle sakinlerinin mutlu olduğunu belirtti.