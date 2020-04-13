Söylemezsem Olmaz Seda Akgül neden yok ayrıldı mı duyurdu!

Yaklaşık 1 ay önce Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında magazin yorumculuğu yapan Seda Akgül programdan ayrıldığını duyurdu. Peki Seda Akgül neden programdan ayrıldı, gerçek sebeb Seren Serengil mi?

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Sabah Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programını açan seyirciler Seda Akgül'ü göremeyince ayrıldı mı sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Ece Erken'den boşalan koltuğa Seren Serengil ile birlikte oturan Seda Akgül 1 aydır sunduğu Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldığını duyurdu. Seyirciler Seda Akgül'ün Seren Serengil yüzünden programdan ayrıldığını düşünsede işin aslını Seda Akgül instagram hesabından duyurdu.

“Seda Akgül neden yok?” sorusu Söylemezsem Olmazizleyicileri tarafından araştırılıyor. Hafta içi her gün ekrana gelen programın sunucularından Ece Erken’in ayrılmasının ardından yerine gelen Akgül konu ile ilgili açıklama yaptı ve programdan ayrıldığını duyurdu.

SEDA AKGÜL SÖYLEMEZSEM OLMAZ’DAN AYRILDI MI?

Seda Akgül sosyal medya hesabı içerisinden konu ile ilgili açıklama yaptı:

Akgül açıklamasında "Ben zor şartlar altında görev yapıyordum; Çeşme'ye yerleşmiştim. Anne ve babam yaşlı onlara bakmam gerekiyor ve tekrar işe dönüyordum. Ancak bu hafta sokağa çıkma yasağına takıldık. Şu anda bu işin ciddiyeti bu kadar önemliyken maalesef programımız kısacık bir ara vermezken ben öncelikle ailemin sağlığını riske atmak istemiyorum çünkü gidip geliyorum... İkincisi de gerçekten sevgi ve meslek arasında düşünürsek; mesleğimi de seviyorum ama 22 yıldır yalnız yaşıyorum. Ama bu günler sevginin, aile olmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. 2 gün önce de ben serum almıştım çünkü apart otelde kalıyorum beslenmeme de dikkat edemiyorum.

Sizlerden özür diliyorum. Ben bir ay önce bu kadar ciddi düşünmemiştim. "