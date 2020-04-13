Lyon Luiz Gustavo'ya talip oldu

Fransız ekibi Lyon, Fenerbahçe'nin orta sahadaki beyni Luiz Gustavo'ya kanca attı.

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Fenerbahçe'nin bu sezonki en formda isimlerinden olan Gustavo'ya sürpriz bir talip çıktı. Daha önce adı Arap kulüpleriyle anılan Brezilyalı oyuncu için Marsilya'nın ezeli rakibi Lyon devreye girdi.

Fenerbahçe satmayı düşünmüyor

Fransız ekibinin Brezilyalı sportif direktörü Juninho'nun vatandaşını çok istediği belirtildi. Akşam'da yer alan habere göre Fenerbahçe ise astronomik teklif gelmedikçe Gustavo'yu satmayı düşünmüyor.

28 maçta 2 gol, 1 asist

Yıldız futbolcu, sarı - lacivertli formayla bu sezon çıktığı 28 maçta 2 gol, 1 asistlik bir performans sergiledi.