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Bursa'da arkadaşını öldürmüştü ailesini bahane edip tahliye istedi

BURSA'da arkadaşıyla yaşadığı tartışma sonrası belinden silahı çıkartıp Sinan Özkan'ı kurşunların hedefi yapan Ömer Dokuz tutuklanmıştı. Dokuz, ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılandığı mahkemede ailevi sorunları olduğunu söyleyip tahliyesini istedi.

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Bursa'da geçen yılın Temmuz ayında, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Esenevler Mahallesi'nde arkadaş cinayeti meydana geldi. Kafede oturan Ömer Dokuz ile arkadaşı Sinan Özkan arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Dokuz, belinden çıkardığı tabancayla Özkan'a ateş etti. Karnından vurularak, ağır yaralanan Sinan Özkan, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Ömer Dokuz ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Duruşmaya cezaevinden katıldı

Bursa 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'adam öldürmek' suçundan hakkında ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Ömer Dokuz’un yargılanmasına devam edildi. Dokuz, duruşmaya, koronavirüs tedbirleri nedeniyle cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Duruşma için sanık avukatı da hazır bulundu.

"Kafa atınca kendimi kaybettim"

Mahkeme heyetince söz verilen sanık Ömer Dokuz, Sinan Özkan ile uzun zamandır arkadaş olduklarını, Özkan'ın alacaklısı olduğu kişiyle ilgili kendisinden yardım istediğini; fakat bu işe karışmak istemediği için tartıştıklarını söyleyerek, "Özkan kafa atınca kendimi kaybettim. Belimdeki silahı çıkarıp, ateş ettim. Ailevi sorunlarımdan dolayı tahliyemi istiyorum" dedi.

Duruşma ertelendi

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu sanık Ömer Dokuz’un tutukluluk halinin devamına karar verip, eksik evrakın tamamlanması ve bazı tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

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