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Sanayi üretimi şubat ayında arttı

Türkiye genelinde sanayi üretimi Şubat'ta aylık bazda yüzde 1.2 ve yıllık bazda da yüzde 7.5 yükseldi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 şubat dönemi sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. 

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre yıllık bazda;

- madencilik ve taşocakçılığı sektörü üretimi yüzde 1.7, 

- imalat sanayi sektörü üretimi yüzde 8.0,

- elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü üretimi yüzde 4.4 arttı.

TÜİK verilerine göre aylık bazda;

- madencilik ve taşocakçılığı sektörü üretimi yüzde 5.8 azalırken,

- imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.6,

- elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü üretimi yüzde 1.3 arttı.

Yıllık değişimler, takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini, aylık değişimler, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki aya göre değişimini gösteriyor. 

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