Trabzon'da kamyonet kasasını eve çevirdi yaylada ailesini izolasyona aldı

TRABZON'da yaşayan bir vatandaş, koronavirüse (kovid-19) karşı önlem olarak adeta eve çevirdiği kamyonet kasasında ailesiyle birlikte yaşamaya başladı.. Aile şehirde kalmanın tehlikeli olduğunu düşünüp salgın bitene kadar yaylada kalacaklarını söyledi.

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Trabzon'un Düzköy ilçesinde yaşayan Ömer Birinci, yaylalarda yapılaşma yasağı nedeniyle ev inşa edemeyince koronavirüs kapsamında ilginç çözüm yolu buldu. Birinci, yaptırdığı 20 metrekarelik ahşap evi kamyon kasasına monte edip, yayla yayla gezmeye başladı.

Ömer Birinci, koronavirüs salgınına karşı yapılan 'evde kal' çağrılarına uymak için eve dönüştürdüğü kamyonunda yaşamaya karar verdiğini söylerken yanına aldığı ailesiyle birlikte 2100 rakımlı Beypınarı Yaylası'na park ettiği kamyon kasasındaki ahşap evde kalıyor. İçinde yatak, mutfak dolabı, fırın ve soba yer alan kamyonda kalan Birinci ailesi, koronavirüs salgını nedeniyle ilçeden uzaklaşarak çocuklarıyla birlikte doğayla iç içe vakit geçiriyor.

"Şehirde kalmayı sakıncalı gördüm"

Karla kaplı yaylada yaklaşık 1 aydır kamyonda kalarak, izole olduklarını anlatan Ömer Birinci, "Şehirde oturduğumuz için orada kalmayı sakıncalı gördüm. Karavana dönüştürdüğüm arabamı çalıştırıp, 2100 rakımlı Beypınarı Yaylası’na çıktım. Kış ayında olmamıza rağmen yollarımız açık. Burada her şey doğal. Yiyeceğimiz, içeceğimiz var. Yediğimiz, içtiğimiz doğal. Burada kalarak, kendimizi koronavirüse karşı koruyoruz. Herkes evde kalsın, koronavirüse dikkat edelim" diye konuştu.

"Virüs bitene kadar burdayız"

6 çocuk babası olan ve 3'ü ile birlikte geldikleri yaylada, eve dönüştürülen kamyonda izole olduklarını söyleyen Ömer Birinci, yaylaya gelenlerle temasta bulunmadıklarını, maske ile korunduklarını kaydetti. Birinci, “2 çocuğum yurt dışında yaşıyor. 1 çocuğum da il dışında yaşıyor. Koronavirüs bitene kadar bu yaylada kalacağız, virüs bittikten sonra şehre ineceğiz" dedi.