Simon Kjaer: Milan'da kalmak hayalim

İTALYA'nın Milan kulübünde forma giyen Kjaer, kiralık olarak oynadığı Seri A kulübün formasını bırakmak istemiyor. Kjaer, bu durumu 'Milan'da kalmak hayalim' diye özetlerken Zlatan Ibrahımoviç'e de övgü dolu sözler yağdırmayı eksik etmedi.

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Bir dönem Fenerbahçe formasını da terleten Kjaer, Corriere dello Sport gazetesine yaptığı açıklamasında, "Milan'da kalmak hayalim, zamanı geldiğinde kulüple oturup konuşacağız." ifadesini kullandı.

Sevilla'dan Milan'a satın alma opsiyonuyla kiralandığını hatırlatan 31 yaşındaki oyuncu, kulübün bu opsiyonu kullanması için baskı yapacağını kaydetti. Milano'da olduğunu ve çalışmalara devam ettiğini aktaran Kjaer, sadece fiziksel değil mental olarak da kendisini geliştirmeye çalıştığını anlattı.

"Her şeyi kazanmış muhteşem şampiyon"

Zlatan Ibrahimovic'in Milan'a katılmasını değerlendiren defans oyuncusu, "Zlatan bize çok şey veriyor. O neredeyse her şeyi kazanmış muhteşem bir şampiyon. Onun varlığı saha dışında bile fark yaratıyor." şeklinde görüş belirtti.