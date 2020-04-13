Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı'ndan Halk ve FOX TV ile ilgili tartışma yaratacak yazı

Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı ve Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, Halk ve Fox TV'nin asıl görevlerinin Türkiye'de kaos ve siyasi istikrarsızlık yaratmak olduğunu öne sürdü.

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Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Orakoğlu, "Fox TV devlete meydan okuyan zihniyetin amiral gemisi mi?" başlığıyla yayınlanan yazısında tartışma yaratacak ifadeler kullandı.

"AK Parti ve Erdoğan düşmanlığı mı yoksa dış güçlerle işbirliği mi?"

Bülent Orakoğlu, "Halk ve FOX TV’nin Kovid-19 salgınında neden Türkiye gerçeklerini çarpıtarak göz göre göre asparagas haberlere yer vermesinin arka planında ne var? AK Parti ve Erdoğan düşmanlığı mı yoksa dış güçlerle işbirliği mi? Tahminim her ikisi de doğru" ifadelerini kullandı.

"Skandal kurgulanmış kasetler"

Orakoğlu, Halk ve Fox TV'nin asıl görevlerinin Türkiye'de kaos ve siyasi istikrarsızlık yarattıklarını iddia ettiği yazısında, Halk TV ve Fox Haber'de yayınlanan iki haberi "skandal kurgulanmış kasetler" olarak niteledi.

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