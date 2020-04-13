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THY'de kaptan pilot koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Türk Hava Yolları bünyesinde çalışan kaptan pilotlardan Mehmet Ali Kılıç yeni tip coronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. THY ve havacılık camiası korona kaynaklı ikinci kayıp nedeniyle yasta.

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THY camiasını yasa boğan bir koronavirüs ölüm haberi geldi.

Korona virüs nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan Türk Hava Yolları Kaptan Pilotu Mehmet Ali Kılıç hayatını kaybetti. Dün Mustafa Türkon’un vefatının ardından gece saatlerinde de Kaptan Pilot Mehmet Ali Kılıç’ın yaşama veda ettiği haberi havacılık camiasını üzdü.

Serder kaptan için donör aranıyor

Cerrahpaşa Hastanesinde COVID-19 teşhisi konan Türk Hava Yolları’nda görevli Kaptan Pilot Serdar Gündoğdu için donör aranıyor. Serdar Gündoğdu için COVID-19 teşhisi konmuş, tedavi olup kronik bir hastalığı olmayan, 18 yaş üstü donör desteğine aranıyor. Uzun yıllar Türk Hava Yolları’nda Kaptan pilot olarak çalıştıktan sonra emekli olan Kaptan Pilot Feyzi Altunbulak’a da COVID-19 teşhisi konulduğu ve tedavisinin yapıldığı öğrenildi.

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