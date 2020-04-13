Selva Çam'dan Süleyman Soylu'ya hatırlatma: Liderinden destursuz ayrılırsa muhabbeti yitirir

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasına ilişkin, ''Şayet liderinden destursuz ayrılır ise bu muhabbeti yitirir; Kardeşane hatırlatmak istedim!" yorumunda bulundu.

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İletişim Başkanlığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir, kendisi görevine devam edecektir" ifadeleri yer aldı.

''Liderinden destursuz ayrılır ise bu muhabbeti yitirir''

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam, Süleyman Soylu'nun dün akşam saatlerinde Twitter'dan paylaştığı bir not ile duyurduğu istifasının kabul edilmemesinin ardından konuyla ilgili şu yorumda bulundu; "Sn. Süleyman Soylu'yu tabanımız sevmişti. Ancak, başarının nereden geldiğini, imkân & yetkileri kimin verdiğini, liderimiz Sn.@RTErdogan'ın gücünü nasıl paylaştığını asla unutmamalı. Şayet liderinden destursuz ayrılır ise bu muhabbeti yitirir; Kardeşane hatırlatmak istedim!"

Sn. Süleyman Soylu ’yu tabanımız sevmişti.Ancak,başarının nereden geldiğini,imkan&yetkileri kimin verdiğini,liderimiz Sn.@RTErdogan ’ın gücünü nasıl paylaştığını asla unutmamalı.

Şayet liderinden destursuz ayrılır ise,bu muhabbeti yitirir;

Kardeşane hatırlatmak istedim!#RTErdogan pic.twitter.com/SAX8gZuePE — Lütfiye Selva Çam 🇹🇷 (@selvacam) April 12, 2020

Ne olmuştu?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Soylu, sokağa çıkma yasağı kararının uygulanmasının sorumluluğunun kendisine ait olduğunu belirterek, "Başlangıçta kısıtlı saatlerde de olsa ortaya çıkan görüntüler, mükemmel yönetilen bu süreçle uyuşmadı" ifadelerini kullanmıştı.