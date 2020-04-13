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Drogba özel hastanesini Koronavirüs merkezi olarak devlete sundu

Drogba, ülkenin en büyük kenti Abidjan'daki özel hastanesini yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadelede kullanılması için devletin hizmetine sundu.

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Galatasaray'ın Fildişi Sahilli eski yıldız futbolcusu Didier Drogba, vakfına ait 2016'da hayatını kaybeden Fildişi Sahilli futbolcu Laurent Pokou'nun adını taşıyan hastanenin corona virüs merkezi olarak kullanılmasını teklif etti.

Abidjan Belediye Başkanı Vincent Toh Bi Irie, bu vatansever eyleminden dolayı Drogba'ya teşekkür ederek henüz tam olarak bitirilmese de hastanenin corona virüs mücadelesinde fonksiyonel olarak kullanabileceğini belirtti.

Fildişi Sahili hükümeti, Abidjan'da 13 ülke genelinde 45 corona virüs merkezi kullanacağını duyurmuştu.

5 kişi hayatını kaybetti
Ülkede ilk vakanın görüldüğü 11 Mart'tan bu yana 574 corona virüs vakası tespit edildi. Bunların 85'i iyileşti, 5'i ise hayatını kaybetti.

Hangi takımlarda oynadı
Kariyerinde Galatasaray, Le Mans, Guingamp, Olympique Marsilya, Chelsea, Şangay Shenhua ve Montreal Impact takımlarının formasını giyen Drogba, Kasım 2018'de ABD ekibi Phoenix Rising formasıyla futbolculuk kariyerini noktalamıştı.

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