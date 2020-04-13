BDDK Başkanı Akben'den bankalara mesaj: Yakından izliyoruz

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, "Bankalara iletmiş olduğumuz talimatların uygulamasını yakından izliyoruz." diye konuştu.

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BDDK Başkanı Akben, "Tüm bankalarımızı müşteri odaklı davranmaya, kredi kanallarını açık tutmaya, kurumumuz ve sektör birlikleri tarafından alınan kararlara uymaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Akben'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

27,5 milyar TL ilave kredi hacmi

- Kamu bankalarımızın kredi destek programlarını başarıyla yürüttüklerini, son 10 günde 27,5 milyar TL ilave kredi hacmi oluşturduklarını görüyoruz.

Sermaye yeterlilik oranı

- Sermaye yeterlilik oranımız yüzde 17,7 ile uluslararası standart olan yüzde 8'in, ihtiyatlı olarak yüksek belirlediğimiz hedef oranımız olan yüzde 12'nin ve de diğer birçok benzer ülke oranlarının üzerinde bir seviyeye sahiptir.

- Bankalarımızın yurt dışı yerleşiklerle yapacakları hiçbir işlem türüne ilişkin yasaklayıcı bir tavır almadık. Yurt içinde yapılacak swaplara yönelik herhangi bir kısıtlamamız söz konusu değildir.

Özel bankalarımın toplam kredi hacmi

- Aynı dönemde özel bankalarımızın toplam kredi hacminin yaklaşık 5 milyar TL daraldığına şahit olduk. Bankacılık sektörümüz salgın sürecine gerek sermaye yapısı gerekse kaynak ve varlık kalitesi açısından güçlü bir şekilde girdi.

"Yakından izliyoruz"

-Bankalara iletmiş olduğumuz talimatların uygulamasını yakından izliyoruz. Tüm bankalarımızı müşteri odaklı davranmaya, kredi kanallarını açık tutmaya, kurumumuz ve sektör birlikleri tarafından alınan kararlara uymaya davet ediyorum.