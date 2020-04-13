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Balotelli Galatasaray'da oynamak istiyor

Serie A takımlarından Brescia’da forma giyen Mario Balotelli sezon sonu ayrılmak istiyor. İtalya basınına göre; Balotelli, menajeri aracılığı ile Galatasaray’da oynamak istediğini iletti.

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Galatasaray'da Radamel Falcao'nun ayrılma ihtimaline karşılık santrfor arayışında olan ve listesini oluşturmaya başlayan sarı-kırmızılı kurmaylar ilk hedef olarak Hulk ve Balotelli isimlerini belirlemişti. Hulk'la görüşmelerini sürdüren Galatasaray'a Mario Balotelli'den transfer mesajı geldi. Balotelli ve menajeri arasındaki görüşmelerde, Balotelli'nin Türkiye'de oynamak istediği ve Galatasaray'a sıcak baktığı öne sürüldü.

Sözleşmesinde özel madde bulunuyor
Mario Balotelli’nin Brescia’yla mukavelesi 2022 yılında tamamlanacak. Ancak Calciomercato, tecrübeli forvetin sözleşmesinde özel bir madde bulunduğunu duyurdu. Buna göre; Brescia Kulübü küme düşerse, Mario Balotelli, bedelsiz olarak takımdan ayrılabilecek.

Galatasaray'ı düşünüyor
İtalyan basınındaki haberlere göre, Türkiye'den Galatasaray'ın bir seçenek olduğu ve hayatın normale dönmesi, liglerin yeniden başlamasıyla birlikte yeni sezona dair görüşme planları olduğu öne sürüldü.

Bu sezon 5 gol attı
İtalyan golcü bu sezon Brescia formasıyla Serie A'da çıktığı 19 maçta 5 gol kaydetti.

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