Altının gram fiyatında yeni rekor! Koronavirüs etkisi

Küresel piyasalarda gram altın fiyatları tarihi seviyelere yükseldi. Altının gram fiyatı 367 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde.

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Yatırımcının 'güvenli limanı' altın küresel piyasalardaki dalgalı seyre paralel yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Küresel piyasalarda gram altın fiyatları tarihi seviyelere yükseldi. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.688 dolar seviyesinde bulunuyor.

Saat 09:35 itibariyle gram altın 367 liradan işlem gördü.

Koronavirüs etkisi

Analistler, koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini söyledi.

Piyasalar kapalı

Bugün yurt içinde sakin bir veri gündemi bulunurken yurt dışında da ABD, İngiltere ve birçok Avrupa ülkesiyle birlikte Hong Kong'ta piyasalar Paskalya tatili nedeniyle kapalı olacak.