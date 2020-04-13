Galatasaray'da dev tasarruf! 6 ismin bileti kesildi

Galatasaray Yönetimi, takım bütçesini düşürmek için kolları sıvadı. 122 milyon TL'lik garanti ücretleri yeni sezonda ödemeyecek sarı-kırmızılılar planını belirledi. Ayrıca 6 isimle yollar ayrılıyor.

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Pahalı transfer dönemine nokta koyan Galatasaray, bütçe daraltma planlamasıyla tasarrufa geçmek istiyor. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, sarı-kırmızılı yönetim sözleşmesi bitecek olan 9 oyuncunun 16.7 milyon Euro’yu bulan garanti ücretinden de kurtulacak.

Bütçe düşmek zorunda

Futbolcularına 49.5 milyon Euro garanti ücret taahhüdü veren Galatasaray'da teknik heyetle birlikte 2019-20 sezonu A Takım maliyeti 80 milyon Euro'yu buluyor. Yeni sezonda bütçeyi düşürmek zorunda olan sarı-kırmızılı kulüpte pahalı transfer dönemi sona erdi. Başta Falcao ve Feghouli olmak üzere yıldızlarından indirim talep etmeye hazırlanan Galatasaray yönetiminin elini sözleşmesi sona erecek oyuncular rahatlatacak.

9 oyuncunun sözleşmesi bitiyor

Sezon sonu takımda 9 oyuncunun sözleşmesi bitiyor. Bu oyunculara 16.7 milyon Euro garanti ücret ödeyen Galatasaray'ın kasasından maç başı primler ve vergilerle birlikte 20 milyon Euro'ya yakın para çıkıyor.

3 isimle devam edilecek

122 milyon TL'yi bulan garanti ücretleri yeni sezonda ödemeyecek sarı-kırmızılılar, sözleşmesi biten Onyekuru-Lemina-Donk üçlüsü ile yüzde 50 indirimi kabul etmeleri halinde yola devam etmeyi düşünüyor.

3 isimle de yollar ayrılacak

Selçuk, Mariano ve Nagatomo ile yollarını ayıracak Galatasaray'da Seri, Andone ve Mitroglou'nun kiralık sözleşmesi de uzatılmayacak.