HABER /  GALATASARAY

Galatasaray'da dev tasarruf! 6 ismin bileti kesildi

Galatasaray Yönetimi, takım bütçesini düşürmek için kolları sıvadı. 122 milyon TL'lik garanti ücretleri yeni sezonda ödemeyecek sarı-kırmızılılar planını belirledi. Ayrıca 6 isimle yollar ayrılıyor.

Abone ol

Pahalı transfer dönemine nokta koyan Galatasaray, bütçe daraltma planlamasıyla tasarrufa geçmek istiyor. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, sarı-kırmızılı yönetim sözleşmesi bitecek olan 9 oyuncunun 16.7 milyon Euro’yu bulan garanti ücretinden de kurtulacak.

Bütçe düşmek zorunda
Futbolcularına 49.5 milyon Euro garanti ücret taahhüdü veren Galatasaray'da teknik heyetle birlikte 2019-20 sezonu A Takım maliyeti 80 milyon Euro'yu buluyor. Yeni sezonda bütçeyi düşürmek zorunda olan sarı-kırmızılı kulüpte pahalı transfer dönemi sona erdi. Başta Falcao ve Feghouli olmak üzere yıldızlarından indirim talep etmeye hazırlanan Galatasaray yönetiminin elini sözleşmesi sona erecek oyuncular rahatlatacak.

9 oyuncunun sözleşmesi bitiyor
Sezon sonu takımda 9 oyuncunun sözleşmesi bitiyor. Bu oyunculara 16.7 milyon Euro garanti ücret ödeyen Galatasaray'ın kasasından maç başı primler ve vergilerle birlikte 20 milyon Euro'ya yakın para çıkıyor.

3 isimle devam edilecek
122 milyon TL'yi bulan garanti ücretleri yeni sezonda ödemeyecek sarı-kırmızılılar, sözleşmesi biten Onyekuru-Lemina-Donk üçlüsü ile yüzde 50 indirimi kabul etmeleri halinde yola devam etmeyi düşünüyor.

3 isimle de yollar ayrılacak
Selçuk, Mariano ve Nagatomo ile yollarını ayıracak Galatasaray'da Seri, Andone ve Mitroglou'nun kiralık sözleşmesi de uzatılmayacak.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı'ndan Halk ve FOX TV ile ilgili tartışma yaratacak yazı
BDDK Başkanı Akben'den bankalara mesaj: Yakından izliyoruz
Bakan Süleyman Soylu'nun istifası üzerine intihara kalkışan kişi ikna edildi
Bunu yapmayın! Korona değil aldığı tedbir canına mal oldu
Doğu Perinçek'ten Süleyman Soylu açıklaması: Çok yerinde bir karar
Erdoğan ile Soylu'nun ne konuştukları ortaya çıktı! İstifa görüşmesi
ÖNCEKİ HABERLER
Kızı ile sevgilisi miras için babasını zehirli gözleme ile öldürdü
Samsun'da mermer işçisinin mezar taşlı 'Evde kal' çağrısı
THY'de kaptan pilot koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Kaan Yıldırım kiminle evliydi ilk eşi kimdir?
Meclis'ten geçti! Açık cezaevlerinde kalanlar 31 Mayıs'a kadar izinli sayılacak
2020 KPSS sınavı ne zaman yapılacak ÖSYM başvuru tarihi
Yorumlar