Kaan Yıldırım kiminle evliydi ilk eşi kimdir?

Hadise ve Kaan Yıldırım'ın gizli aşk yaşadığı iddia edilmiş fakat taraflar açıklama yapmamıştı. Hadise'nin bir paylaşımı gizli aşkı bir kez daha ortaya koydu. Peki Hadise'nin sevgilisi Kaan Yıldırım kimdir, yaşı kaç? Ezgi Eyüpoğlu ile boşanan Kaan Yıldırım 33 yaşında.

Abone ol

Hadise ve Kaan Yıldırım’ın bir süredir aşk yaşadığı iddia edilirken ikili bu konuya dair açıklama yapmamasıyla dikkat çekiyor. Hadise daha önce de Kaan Yıldırım'ın köpeğiyle verdiği pozlarla dikkat çekmişti. Survivor birleşme partisine görüntülü konuşma sistemiyle bağlanan güzel şarkıcı Hadise'nin, arkasında yer alan duvar deseni, Kaan Yıldırım'la yaşadığı aşkı ele verdi.

Kaan Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli?

Kaan Yıldırım, 24 Aralık 1986 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. İngiltere Londra Brunel Üniversitesi pazarlama bölümünden mezun olup. Daha sonra Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde oyunculuk eğitimi almıştır. Oyunculuk kariyerine Kayıp dizisiyle başlamıştır.

Dizide Kadir karakterini canlandırmıştır. Ancak Yıldırım, asıl çıkışını başrollerinde Uğur Polat, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu'nun oynadığı 'Ulan İstanbul' adlı dizisiyle yapmıştır. 2015 yılında ise başrollerini Ezgi Eyüboğlu ile üstlendiği bir yaz dizisi olan Adı Mutluluk dizisinde Batu Değirmenci karakterini canlandırmıştır. TRT ekranlarında yayınlanan Halka dizisinde kendi ismini taşıyan karakterini oynadıktan sonra son olarak Hekimoğlu dizisinde rol almıştır

14 Mayıs 2016 yılında Ezgi Eyüboğlu ile Esma Sultan Yalısı'nda evlendi. Çift sürpriz bir kararla 26 Haziran 2019 tarihinde boşandılar.

KAAN YILDIRIM'IN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Televizyon Kariyeri

2013 Kayıp

2014 Ulan İstanbul

2015 Adı Mutluluk

2016 Kalbim Yangın Yeri

2017 Klavye Delikanlıları

2018 İnsanlık Suçu

2019 Halka

2019- Hekimoğlu

Sinema Kariyeri

2014 Ümmü Sıbyan:Zifir

2015 Yok Artık!

2017 Bölük